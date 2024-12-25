В Ярославле сделают макет исчезнувшей станции Урочь

Ярославская автономная некоммерческая организация «Центр краеведения и сохранения истории ярославской энергетики» получила грант в размере 678 тыс. руб. на создание исторического макета, посвященного станции Урочь. Об этом сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран станция Урочь в Ярославле

Фото: музей «Тверицкая Слобода» станция Урочь в Ярославле

Фото: музей «Тверицкая Слобода»

Станция существовала на левом берегу Волги в Ярославле и была начальным пунктом железной дороги на Вологду. Станция с вокзалом была открыта в 1872 году. После начала работы железнодорожного моста через Волгу Урочь потеряла свое значение, вокзал был разобран в 1970-х годах.

Макет будет располагаться в музее «Тверицкая Слобода», который находится в здании бывшей школы при станции Урочь. Как сообщила «Ъ-Ярославль» руководитель АНО и музея «Тверицкая Слобода» Оксана Забелина, предполагаемый размер макета составит 1 метр на 600 см. Создавать макет будет ярославская макетная мастерская.

«На макете будут представлены реалистичные детали здания станции, стрелки, будка контролера, водонапорная станция в соответствии с их историческим видом и архитектурно-стилистическим образом. Также будет показано путевое хозяйство, состоящее из пассажирского паровоза. На дополнительных путях будет стоять грузовой вагон на загрузке. Кроме того, на макете будут размещены другие работники станции, пассажиры, идущие на посадку. Сзади макета будет картина с типовыми деревянными домами, лесом, часовней. С кнопки можно будет включить сигнал паровоза и переключить стрелку. Из окон постройки будет светить свет. Это будет макет старинной станции, максимально приближенный к историческому облику»,— сообщила «Ъ-Ярославль» Оксана Забелина.

Кроме самого макета, в рамках проекта «Станция Урочь: обратный билет» планируется проведение авторских экскурсий. Проект направлен на привлечение внимания к истории Твериц.

«Творческая концепция проекта основана на возрождении образа станции Урочь и закреплении его в сознании ярославцев как исторического объекта, сыгравшего важную роль в экономическом развитии левобережного Ярославля на рубеже XIX-XX веков»,— говорится в обосновании проекта.

Общая сумма финансирования проекта составит 1 млн руб., из них 418 тыс. руб. — это софинансирование. Макет станции сделают до 1 июня 2025 года, а с 1 июня по 31 августа будут проводиться экскурсии.