В Сочи реализуют 56 проектов на 614 млрд рублей

К концу года на сопровождении в Сочи находятся 56 инвестиционных проектов, общая сумма которых составляет 614 млрд руб, что позволит создать более 25 тыс. новых рабочих мест. Об этом рассказал глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

В этом году план устойчивого развития городской экономики дополнили новыми мерами поддержки, их количество превысило 100. В действии находятся федеральные, региональные и муниципальные механизмы, которые сейчас показывают свои результаты: к ноябрю оборот организаций курорта значительно вырос и достиг 393 млрд руб., что превышает показатели прошлого года. Также отмечается рекордный прирост числа новых предпринимателей.

Участники проекта «Выбирай Сочинское» заключили более 150 новых контрактов. Экопродукция представлена на сельскохозяйственных ярмарках, а также в ресторанах и отелях курорта. Поддержка местных производителей останется в числе приоритетов для дальнейшего развития Сочи, резюмировал мэр Сочи.

Оперативные новости Сочи в Telegram

Мария Удовик