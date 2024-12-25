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Четверо жителей Менделеевска осуждены за хищение 700 тыс. рублей по соцконтрактам

В Татарстане вынесли приговор четырем жителям Менделеевска, признанным виновными в мошенничестве с социальными контрактами на общую сумму 700 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Четверо жителей Менделеевска осуждены за хищение 700 тыс. руб. по соцконтрактам

Четверо жителей Менделеевска осуждены за хищение 700 тыс. руб. по соцконтрактам

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Четверо жителей Менделеевска осуждены за хищение 700 тыс. руб. по соцконтрактам

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, зимой 2023 года один из обвиняемых предложил своей матери и знакомому участвовать в мошеннической схеме. Женщина подготовила фиктивные документы о заключении контракта на строительство теплиц. На основании этих подделок был оформлен социальный контракт, и мужчина получил 350 тыс. руб. О выполнении контракта он отчитался с помощью поддельных документов.

Летом того же года женщина организовала оформление второго контракта с другим знакомым, на этот раз на организацию работы в сфере такси. В результате им выделили еще 350 тыс. руб.

Суд приговорил участников группы к условным срокам от полутора до 2,7 года лишения свободы.

Анар Зейналов

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