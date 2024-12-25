В этом году на Дону продали с молотка 69 квартир ипотечных должников

С начала года в Ростовской области на торгах продали 69 квартир, прежние хозяева которых не смогли расплатиться по ипотеке. Средняя стоимость квартиры ипотечных должников в регионе составила 2,2 млн руб. — следует из исследования коллекторского агентства «Долговой Консультант», проанализировавшего данные на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В процессе аукциона стоимость жилья повышалась в среднем на 22,7%. По мнению директора агентства Дениса Аксенова, одной из причин снижения числа продаж в этом секторе недвижимости стала высокая стоимость квартир. Цена изъятых у должников жилплощадей приблизилась к рыночной, так что перекупщикам уже не так выгодно приобретать их для дальнейшей перепродажи.

С другой стороны — считает он — заемщики стали лучше договариваться с кредиторами, так что ситуация не так часто доходит до продажи ипотечного жилья. В целом по России в этом году кредиторы продали с молотка более 3 тыс. квартир, вернув себе 9,37 млрд руб. Это на четверть меньше показателей 2023 года.

Дмитрий Ковалевский