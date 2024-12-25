Житель Дона хранил 120 патронов в память об умершем отце

Ростовским линейным отделом полиции МВД России на водном транспорте возбуждено уголовное дело против жителя области, у которого дома нашли патроны. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

29-летний дончанин держал 120 патронов различного калибра в сейфе. Как пояснил он полицейским, боеприпасы хранились в память об умершем отце.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему». Владельцу патронов теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Пока что с него взято обязательство о явке.

Сергей Иванов

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