Прокуратура начала проверку из-за остановки котельной в Переславле

Переславская прокуратура начала проверку из-за приостановки работы котельной ООО «Рэнсом». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

25 декабря глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий сообщил, что временно свою работу приостанавливала котельная на «Славиче» в связи с увеличением подпитки. Утечку выявили оперативно, а прорыв случился на старых сетях на территории предприятия «Новый мир». На месте работали ремонтники.

«Мы строго контролируем ситуацию и делаем все возможное для того, чтобы отопление было как можно быстрее восстановлено»,— сообщил господин Зяблицкий.

В ходе своей проверки прокуратура оценит, как население обеспечивали теплом. Будут рассмотрены и вопросы содержания и ремонта теплосетевого оборудования, а также качества оказываемых услуг.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— уточнили в пресс-службе.

Это не первая проблемная ситуация с котельной. Так, в марте 2023 года частично обрушилась ее труба. Впоследствии в Переславле была разработана новая схема теплоснабжения городского округа, которая предполагала строительство трех новых котельных взамен существующей «Рэнсом». Она, по мнению авторов схемы, не отвечает требованиям надежности. Но схему не поддержали участники публичных слушаний.

Алла Чижова