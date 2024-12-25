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обновлено 15:47

На рынок автобусных перевозок Перми выходит компания из Ярославля

В Перми подведены итоги повторных конкурсных процедур на автобусные маршруты. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, маршруты №1, 14 и 67 будет обслуживать ООО «Ярославская транспортная компания – 2». Стоимость двух пятилетних контрактов составила 3,5 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», «ЯТК-2» — крупный автобусный перевозчик Ярославля. Учредителями компании являются московское ООО «Автономный коммерческий транспорт» и нижегородское ООО «Болтен». Ранее владельцем компании являлся дистрибьютор группы компании «ГАЗ».

Фото: страница Общественный транспорт Ярославля в соцсети.

Фото: страница Общественный транспорт Ярославля в соцсети.

Маршруты №32 и 53 будет обслуживать пермское ООО «Дизель». Стоимость контракта составила 2,9 млрд руб. Ранее этот перевозчик выиграл договор на обслуживание маршрутов №77 и 78.

Перевозчики должны будут приступить к работе летом 2025 года.

Как пояснили в департаменте транспорта, маршруты №1, 14 и 53 должны будут обслуживаться автобусами особо большого класса, №32 и 67 — большого класса. Весь подвижной состав должен быть не старше 2024 года, оформлен в едином стиле пермского транспорта, а также оснащен валидаторами, медиапанелями, системами климат-контроля, навигации, тревожными кнопками и другим оборудованием.

Напомним, в 2025 году истекают пятилетние контракты по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% транспортной работы. Брутто-контракты были заключены по результатам конкурсных процедур в 2020 году. Ранее были разыграны несколько маршрутов. Почти на половину выставленных на торги маршрутов не было подано ни одной заявки, поэтому маршруты разыгрывались повторно.

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