В новогодние праздники из Челябинска запустят дополнительные поезда

В новогодние и рождественские праздники будут курсировать дополнительные поезда из Челябинска и обратно в город, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Поезд №546/545 Челябинск — Нижневартовск будет отправляться 26 декабря, 7 и 11 января, обратно из Нижневартовска — 8 и 12 января. Поезд из Челябинска в Москву №288/287 поедет в столицу 2 января, вернется на следующий день. Другой рейс в Москву — № 298/297 — выйдет в рейс 9 января, а вернется 11 января. Третий поезд в столицу №291/292 будет отправляться из Челябинска 27 и 28 декабря, 2, 5, 9 января, обратно — 29 и 30 декабря, 4, 7, 11 января. Маршрут №192/191 Челябинск — Санкт-Петербург уедет из города 1 января, вернется 7 января. Поезд №552/551 Приобье — Челябинск отправится из Западной Сибири 30 декабря. Кроме того, для организации туристических поездок в Великий Устюг назначен дополнительный маршрут №518/517 Челябинск — Котлас. Маршрут стартует 4 января, обратно отправится 6 января.

Виталина Ярховска