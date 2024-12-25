Вода в озере Чебаркуль за три года может подняться на три метра

В 2024 году в озере Чебаркуль, основном питьевом источнике для одноименного города, уровень воды поднялся на 1 м. Как отмечают в местной администрации, это стало возможным благодаря мероприятиям по оздоровлению водоема, и за ближайшие 2-3 года при сохранении такой тенденции вода в озере может подняться более чем на 3 м.

Мероприятия в озере Чебаркуль проводятся в рамках нацпроекта «Вода России». Так как водоем является единственным источником питьевой воды для города, его состояние отслеживают в министерстве экологии Челябинской области. На сегодняшний день население и предприятия Чебаркуля обеспечены ресурсом, и уровень воды в озере продолжает расти. Ученые продолжат наблюдения за состоянием водоема до 2025 года, чтобы разработать эффективные мероприятия для его сохранения. Уровень воды за год увеличился и в других озерах района: на Еловом он вырос на 0,77 м, на Большом Кисегаче — на 0,94 м.

Виталина Ярховска