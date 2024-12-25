В Челябинской области в ноябре инфляция выросла до 8,2%

В ноябре инфляция в Челябинской области составляла 8,2%, ускорившись к октябрю на 0,8%. При этом годовой рост цен в регионе ниже, чем по стране, где он на уровне 8,8%, сообщает пресс-служба областного отделения Уральского ГУ Банка России.

В ноябре годовой темп прироста цен на продовольственные товары составил 7,8% после 6,9% в октябре. Стоимость продуктов питания росла из-за того, что в связи с неблагоприятными погодными условиями собрали меньше овощей, чем год назад. Картофель, белокочанная капуста, морковь и репчатый лук в прошлом месяце дорожали сильнее, чем в октябре. Также увеличились цены на огурцы после роста издержек тепличных комплексов, в том числе на электроэнергию. Производители молока и молочной продукции стали больше тратить на комбикорма, упаковку и транспортировку. Издержки выросли в связи с увеличением фонда оплаты труда в условиях нехватки кадров. Одновременно с этим в области снизились объемы выпуска сырого молока.

Стоимость непродовольственных товаров в ноябре увеличилась на 4%, в октябре – на 3%. В связи с сокращением предложения бензина на внутреннем рынке, а также ростом затрат нефтепереработчиков ускорился годовой рост цен на автомобильный бензин. Поставщики парфюмерии и косметики в условиях повышенного потребительского спроса переносили в конечные цены возросшие из-за подорожания логистики и ослабления рубля издержки.

Инфляция на услуги в ноябре увеличилась до 13,8% после 12,8% в октябре. Рост затрат операторов сотовой связи на обслуживание оборудования, расширение и модернизацию сетей, а также на оплату труда персонала стал причиной ускорения годового роста абонентской платы за пакет услуг сотовой связи. Также отдых в Турции в ноябре стал дороже из-за высокого спроса населения и ослабления рубля.

Виталина Ярховска