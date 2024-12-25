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Тепло в дома Северного микрорайона Ростова вернут в течение нескольких часов

Дефект на теплотрассе на пр. Королева в Ростове устранен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр ЖКХ региона Сергей Орлов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вернуть теплоснабжение в дома планируют в течение четырех часов. Напомним, из-за аварии, произошедшей утром 25 декабря, без тепла остались жители 41 многоэтажки в границах пр. Королева, ул. Стартовой, Добровольского и бул. Комарова. Ремонтом занимались ООО «Ростовские тепловые сети»

Дмитрий Ковалевский

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