Тепло в дома Северного микрорайона Ростова вернут в течение нескольких часов

Дефект на теплотрассе на пр. Королева в Ростове устранен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр ЖКХ региона Сергей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вернуть теплоснабжение в дома планируют в течение четырех часов. Напомним, из-за аварии, произошедшей утром 25 декабря, без тепла остались жители 41 многоэтажки в границах пр. Королева, ул. Стартовой, Добровольского и бул. Комарова. Ремонтом занимались ООО «Ростовские тепловые сети»

Дмитрий Ковалевский