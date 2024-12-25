Угрожающие газоснабжению деревья снесли в Сочи

Прокуратура Центрального района Сочи провела проверку по вопросам эксплуатации газопровода и обнаружила опасные зеленые насаждения, угрожающие объектам газоснабжения, которые обслуживают несколько многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки, проведенной с участием специалистов органов местного самоуправления, удалось выявить зеленые насаждения, представляющие угрозу для газоснабжающей инфраструктуры. Эти объекты обеспечивают газом несколько многоквартирных домов в районе. В соответствии с установленными законом процедурами, аварийные зеленые насаждения снесли или кронировали.

Кроме того, выяснилось, что жители многоквартирных домов неоднократно обращались в компетентные органы с просьбой о ликвидации опасных зеленых насаждений. В связи с тем, что меры по предотвращению возможной аварийной ситуации не были приняты своевременно, прокуратура внесла представление руководителю департамента администрации Сочи с требованием устранить выявленные нарушения законодательства.

Прокуратура района также напоминает, что для получения муниципальной услуги «Выдача порубочного билета» физическим и юридическим лицам необходимо подать соответствующее заявление в МАУ МФЦ Сочи, в котором следует указать основания для вырубки или уничтожения зеленых насаждений.

Оперативные новости Сочи в Telegram

Мария Удовик