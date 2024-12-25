Вывоз мусора в Пермском крае подорожает с июля 2025 года

Предельный тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами для регионального оператора — АО «ПРО ТКО» — вырастет с 1 июля 2025 года. Согласно опубликованному на сайте минтарифов тарифному решению (опубликовано 20 декабря), рост тарифа превысит 57%. С 1 июля 2025 года месячная плата для жителей МКД составит 186,39 руб. с 1 человека (до 1 июля — 118,05 руб.), а для жителей ИЖС — 218,69 руб. с человека (до 1 июля — 138,51 руб.). Это среднее значение по России. К примеру, в Нижнем Новгороде уже сейчас, до изменения местных тарифов, плата за вывоз ТКО для МКД составляет 169,91 руб. с 1 человека, в Екатеринбурге — 146,44 руб. с человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В краевом минтарифов поясняют, что рост тарифа по обращению с ТКО связан с реализацией масштабных инвестиционных программ в отрасли. Например, в Березниках запланировано строительство новых карт (участков) на полигоне, а в Верещагино построена новая линия сортировки, уже ведутся пусконаладочные работы. Это приоритетные проекты в отрасли. Благодаря их реализации в том числе снижается негативное воздействие на окружающую среду, что является одной из важнейших задач нацпроекта «Экология».

В минтарифов отмечают, что рост тарифа по обращению с ТКО находится в границах предельного индекса, установленного для Пермского края правительством РФ.