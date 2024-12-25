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Релейщик из ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» занял призовое место в республиканском конкурсе

Начальник отдела релейной защиты и автоматики Центральных электрических сетей ООО «Башкирэнерго» Антон Антропов стал «бронзовым» призером республиканского конкурса «Лучший наставник» в номинации «Лучший наставник в сфере обслуживания».

Начальник отдела релейной защиты и автоматики Центральных электрических сетей ООО «Башкирэнерго» Антон Антропов

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Конкурс был организован министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Всего на конкурс была подана 51 заявка по пяти номинациям: «Лучший наставник в социальной сфере», «Лучший наставник в сфере здравоохранения», «Лучший наставник в сфере образования», «Лучший наставник в сфере обслуживания», «Лучший наставник в государственном или муниципальном органе».

Призовое место представителя сетевой компании в престижном региональном конкурсе не является случайным. В ООО «Башкирэнерго» на протяжении многих лет проводится внутренний конкурс на лучшего наставника. Наставничество у сетевиков является частью системы развития молодых кадров.

ООО «Башкирэнерго»

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