Собянин: Москва вышла на 1 место в мире по доступности городского транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица вышла на первое место среди мегаполисов по доступности общественного транспорта. Он отметил, что с 2011 года в Москве открыли 256 станций метро, МЦК и МЦД, а к 2030 году планируется открыть еще более 40 новых станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня, по мнению международных экспертов, не наше мнение, Москва вышла на первое место среди мировых мегаполисов по доступности общественного транспорта»,— сказал Сергей Собянин, выступая на заседании Московской городской думы. Он отметил, что в 2010 году транспортная инфраструктура Москвы «очень сильно отставала от потребностей развития» столицы.

«Москва поехала быстрее, несмотря на существенный рост числа автомобилей в столичном регионе»,— добавил мэр. Этого удалось добиться с помощью открытия новых станций метро, МЦК и МЦД, а также строительства новых дорог. С 2011 по 2024 год в столице построили более 1,4 тыс. км новых дорог и на 24% увеличили протяженность магистральной улично-дорожной сети.

К 2030 году в Москве планируется построить более 40 станций метро и МЦД, запустить 3 новые линии метро — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую, а также построить 300 км дорог.

Полина Мотызлевская