Дмитрий Махонин пообещал найти для Музея современного искусства Permm авторитетного руководителя

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию с увольнением директора музея современного искусства Permm. «Мы найдем, я думаю, действительно авторитетного руководителя. Будет ли это директор или просто арт-директор, тут решаем, но креативные индустрию и институцию будем развивать и сохранять»,— подчеркнул губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Он отметил, что ничего критичного в увольнении бывшего руководителя учреждения нет: «Это жизнь: кто-то уходит, кто-то приходит».

Напомним, 6 декабря уволилась по собственному желанию директор ГБУК «Музей современного искусства Permm» Наиля Аллахвердиева. Временно исполняющим обязанности директора назначен Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы учреждения. Господин Павлов — временная фигура.

Ранее сообщалось, что краевой минкульт займется поиском кандидата с релевантным опытом для долгосрочного сотрудничества.