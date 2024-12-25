Лучший мой подарочек

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До Нового года остались считаные дни, а значит, самое время для лучшего подготовительного процесса — выбора подарков. Аксессуары, предметы одежды, товары для дома — мы выбрали самые интересные варианты, которые помогут украсить дом или гардероб самых близких людей. А если подарки любимым уже упакованы, самое время подумать о себе. Потому что наградить себя в конце года не менее важно, чем проявить любовь к окружающим.

Дары косметического мира: парфюмерия, косметика, гаджеты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Tonka Perfumes, парфюмерная свеча Christmas Vibe с нотами меда, ванили, бисквита, мускатного ореха, корицы и имбиря, 8 500 р. Valmont, восстанавливающая кремовая маска Prime Renewing Pack 40 Years Edition: стирает признаки усталости, освежает цвет лица, заполняет морщины. В составе: молекулы РНК в липосомах, пептиды, комплекс тройной ДНК, 27 500 р. 12 Storeez, свеча с ароматом ириса и горечавки из соевого воска с хлопковым фитилем, 7 800 р. HFC Paris, парфюмерная вода Lucky One. Ноты: листья фиалки, танжерин, шафран, розовый перец, кожа, жасмин, мускатный орех, олибанум, мох, пачули , османтус, амбра, мускус, 31 450 р. «Иль Де Ботэ», новогодний адвент-календарь «Ель Де Ботэ»: 20 бьюти-средств с бестселлерами ухода, макияжа и парфюмерии, 7 000 р. Dr.Arrivo The Zeus, аппарат для лифтинга и дренажа кожи лица с технологиями светового, радиочастотного и микротокового воздействия, Artistic&Co, 139 800 р. Zielinski & Rozen, ароматическая свеча Sandalwood, Jasmin, 3 990 р. Thann, керамический диффузор для дома Black Peony для увлажнения воздуха и домашних сеансов ароматерапии, 18 000 р. L’Oreal Paris, ночная сыворотка Age Perfect Midnight: повышает энергию клеток, оказывает противовоспалительное действие и антиоксидантный эффект, обновляет кожу, 1 800 р. 12 Storeez, двухстороннее зеркало из нержавеющей стали в кожаном чехле, 8 800 р. Love Republic, парфюмерная вода Whitе. Ноты: магнолия, шафран, тубероза, жасмин самбак, серая амбра, мох, кедр, австралийский белый сандал, 3 999 р. Подарочный набор Овсянников, 4 990 р., Trend Island Следующая фотография 1 / 12 Tonka Perfumes, парфюмерная свеча Christmas Vibe с нотами меда, ванили, бисквита, мускатного ореха, корицы и имбиря, 8 500 р. Valmont, восстанавливающая кремовая маска Prime Renewing Pack 40 Years Edition: стирает признаки усталости, освежает цвет лица, заполняет морщины. В составе: молекулы РНК в липосомах, пептиды, комплекс тройной ДНК, 27 500 р. 12 Storeez, свеча с ароматом ириса и горечавки из соевого воска с хлопковым фитилем, 7 800 р. HFC Paris, парфюмерная вода Lucky One. Ноты: листья фиалки, танжерин, шафран, розовый перец, кожа, жасмин, мускатный орех, олибанум, мох, пачули , османтус, амбра, мускус, 31 450 р. «Иль Де Ботэ», новогодний адвент-календарь «Ель Де Ботэ»: 20 бьюти-средств с бестселлерами ухода, макияжа и парфюмерии, 7 000 р. Dr.Arrivo The Zeus, аппарат для лифтинга и дренажа кожи лица с технологиями светового, радиочастотного и микротокового воздействия, Artistic&Co, 139 800 р. Zielinski & Rozen, ароматическая свеча Sandalwood, Jasmin, 3 990 р. Thann, керамический диффузор для дома Black Peony для увлажнения воздуха и домашних сеансов ароматерапии, 18 000 р. L’Oreal Paris, ночная сыворотка Age Perfect Midnight: повышает энергию клеток, оказывает противовоспалительное действие и антиоксидантный эффект, обновляет кожу, 1 800 р. 12 Storeez, двухстороннее зеркало из нержавеющей стали в кожаном чехле, 8 800 р. Love Republic, парфюмерная вода Whitе. Ноты: магнолия, шафран, тубероза, жасмин самбак, серая амбра, мох, кедр, австралийский белый сандал, 3 999 р. Подарочный набор Овсянников, 4 990 р., Trend Island

Ювелирные украшения и часы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подвеска Bonbons, белое золото, танзанит, бриллианты, Mercury, 1 694 000 р. Кольцо Lethe, белое золото, бриллианты, Alrosa Diamonds, 746 600 р. Колье Royal Pearl, белое золото, бриллианты, золотой жемчуг, MIUZ Diamonds, 483 945 р. Часы Adventure Sport Chrono, сталь, Norqain (Mercury), 576 000 р. Кольцо, белое золото, бриллианты, турмалин параиба 2,04 карата, Parure Atelier, 4 606 250 р. Серьги «Бумажные самолетики», белое золото, изумруды, эмаль, Liza Borzaya, 1 250 000 р. Серьги «Опера», белое золото, бриллианты, Posie, 2 994 300 р. Часы Happy Sport, розовое золото, бриллианты, Chopard (Mercury), 3 016 000 р. Часы BR 05 Chrono Blue, сталь, Bell & Ross (Mercury), 968 500 р. Брошь Ton Joli, розовое золото, лунные камни, Pasquale Bruni (Mercury), 734 500 р. Кольцо «Импрессионизм», белое золото, аквамарины, бриллианты, Cluev, цена по запросу Кольцо Heritage, белое золото, бриллианты, гильошированная эмаль, RS 1912 Русские Самоцветы, 380 000 р. Кулон «Луна Пиккола» из коллекции «Посвящение Винсенту Ван Гогу», золото, эмаль, бриллианты, FreyWille, 349 020 р. Cерьги-звезды Edge & Grace, белое золото, бриллианты, сапфиры, хрусталь, Poison Drop 595 000 р. Кольцо Antheia Primavera, белое золото, лабораторные бриллианты, лабораторный сапфир, Shiphra, цена по запросу Кольцо Kazanskiy, белое золото, бриллианты, Joser, 532 000 р. Подвеска Big Colors, белое золото, бриллианты, хризолит, Edelstein (AllTime), 98 960 р. Запонки Clou Ambigramma, сталь, Montegrappa (Mercury), 23 000 р. Часы Icon, сталь с золотым покрытием, Sokolov, 7 290 р. Следующая фотография 1 / 19 Подвеска Bonbons, белое золото, танзанит, бриллианты, Mercury, 1 694 000 р. Кольцо Lethe, белое золото, бриллианты, Alrosa Diamonds, 746 600 р. Колье Royal Pearl, белое золото, бриллианты, золотой жемчуг, MIUZ Diamonds, 483 945 р. Часы Adventure Sport Chrono, сталь, Norqain (Mercury), 576 000 р. Кольцо, белое золото, бриллианты, турмалин параиба 2,04 карата, Parure Atelier, 4 606 250 р. Серьги «Бумажные самолетики», белое золото, изумруды, эмаль, Liza Borzaya, 1 250 000 р. Серьги «Опера», белое золото, бриллианты, Posie, 2 994 300 р. Часы Happy Sport, розовое золото, бриллианты, Chopard (Mercury), 3 016 000 р. Часы BR 05 Chrono Blue, сталь, Bell & Ross (Mercury), 968 500 р. Брошь Ton Joli, розовое золото, лунные камни, Pasquale Bruni (Mercury), 734 500 р. Кольцо «Импрессионизм», белое золото, аквамарины, бриллианты, Cluev, цена по запросу Кольцо Heritage, белое золото, бриллианты, гильошированная эмаль, RS 1912 Русские Самоцветы, 380 000 р. Кулон «Луна Пиккола» из коллекции «Посвящение Винсенту Ван Гогу», золото, эмаль, бриллианты, FreyWille, 349 020 р. Cерьги-звезды Edge & Grace, белое золото, бриллианты, сапфиры, хрусталь, Poison Drop 595 000 р. Кольцо Antheia Primavera, белое золото, лабораторные бриллианты, лабораторный сапфир, Shiphra, цена по запросу Кольцо Kazanskiy, белое золото, бриллианты, Joser, 532 000 р. Подвеска Big Colors, белое золото, бриллианты, хризолит, Edelstein (AllTime), 98 960 р. Запонки Clou Ambigramma, сталь, Montegrappa (Mercury), 23 000 р. Часы Icon, сталь с золотым покрытием, Sokolov, 7 290 р.

Одежда, аксессуары и предметы интерьера