Свердловская область заняла восьмое место по числу пользователей онлайн-банков

По итогу 2024 года Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по количеству пользователей онлайн-банков, заняв восьмое место. Общий объем трафика на банковские сервисы в текущем году превысил показатели 2023 года на 43%. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора «МегаФон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогу 2024 года Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по количеству пользователей онлайн-банков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ По итогу 2024 года Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по количеству пользователей онлайн-банков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как уточняется в исследовании оператора, рост трафика на онлайн-приложения банков объясняется увеличением числа предоставляемых сервисов и простотой получения услуг. Количество устройств, которыми пользуются жители Свердловской области для онлайн-банкинга, возросло за год на 15%.

«Несмотря на исчезновение из Google Play и AppStore ряда банковских приложений и связанные с этим сложности, в целом по России число пользователей онлайн-банкинга растет. В основном, это происходит за счет тех групп населения, которые ранее не доверяли подобным услугам. Так, клиентов в возрасте 61-70 лет стало больше на 23%, а людей старше 70 лет — на 42% по сравнению с 2023 годом»,— добавили с пресс-службе.

Анастасия Таначева