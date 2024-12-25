Ростовская область вошла в пятерку регионов-лидеров по выдаче автокредитов

В январе-ноябре 2024 года банки Ростовской области выдали 64,8 тыс. автокредитов. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Таким образом донской регион стал четвертым среди российских регионов по количеству займов, выданных на покупку автомобилей.

Лидером по этому показателю стала Москва с 87,5 тыс. займов. Второе место – Московская область (83,5 тыс.), далее идет Татарстан (72,1 тыс.). На пятом месте оказался Краснодарский край (63,7 тыс. кредитов).

Суммы автокредитования в регионах не указываются.

В целом по России в январе-ноябре 2024 года было выдано 1 млн 501,6 тыс. автокредитов, что на 67,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В НКБИ объясняют такой существенный рост, в том числе, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в прошлом году.

В денежном выражении автокредитование в январе-ноябре составило 2 млрд 150,3 млн руб., (рост на 62,5%).

Сергей Иванов

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