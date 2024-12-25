Porsche устремился в космос

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о звездолете, который марка разработала для видеоигры Intergalactic: The Heretic Prophet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Porsche Фото: Porsche

Компания Porsche спроектировала космический корабль. Собственно, автомобилестроителям не впервой заниматься проектами по освоению космоса. Правда, как правило, они связаны с разработкой колесных транспортных средств для перемещения по спутнику Земли.

Десять лет назад марка Audi откликнулась на конкурс, объявленный Google. $30 млн было обещано тому, кто сможет доставить на Луну самоходный аппарат, где тот преодолеет расстояние не менее чем 500 м и отправит на Землю снимки в высоком разрешении. Немецкая компания построила луноход Audi Lunar Quattro и даже испытывала его в пустыне на Ближнем Востоке, где характеристики грунта похожи на лунные, однако упомянутую сумму, насколько я знаю, так никто и не выиграл.

Пять лет назад шестиколесный луноход представила Toyota. Lunar Rover от японской компании был замечателен тем, что использовал топливные элементы, которые заряжались от солнечных батарей, и якобы обеспечивали запас хода до 10 тыс. км. Правда, проверить все это в деле получится не скоро — миссия назначена на 2029 год. Похожий проект был относительно недавно у Nissan.

Что же касается проекта Porsche, то в отличие от перечисленных он более реализуем. Porsche 984 Tempest NDX — это звездолет для видеоигры. И появится он в экшен-приключении Intergalactic: The Heretic Prophet. Внешне космический корабль действительно чем-то похож на Porsche 911 образца 80-х, но если смотреть сзади. Реактивные сопла напоминают крылья автомобиля, оканчивающиеся круглыми фарами. А между ними сверху аэродинамический элемент звездолета, как бы повторяющий рамку ветрового стекла. Название марки, к слову, тоже написано на корме летательного аппарата. Релиз иглы состоится только в 2026-м.

Кстати, компания Porsche уже имеет опыт разработки космических кораблей. Четыре года назад дизайнеры автомобильной марки нарисовали звездный истребитель для голливудского блокбастера «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Дмитрий Гронский