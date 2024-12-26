С вещами на выезд

2024 год ознаменовался запуском самого масштабного инфраструктурного долгостроя республики: в марте в Уфе отрылся Восточный выезд. Объект стоимостью 43 млрд рублей соединил проспект Салавата Юлаева с федеральной трассой «М5-Урал», сократив время в пути из города до Зауфимья до 10 минут. В 2025 году власти планируют продолжить строительство и протянуть выезд до трассы М-7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Восточный выезд, строительство которого началось в 1999 году, запустили в конце марта этого года

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Восточный выезд, строительство которого началось в 1999 году, запустили в конце марта этого года

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Планы на строительство Восточного выезда появились в Уфе еще в начале 90-х. В 1992 году Совет министров республики принял постановление «О строительстве автотранспортного тоннеля через реку Уфа в створе улицы Округ Галле». Предполагалось, что это поможет разгрузить центр Уфы, снимет нагрузку с Бельского моста и создаст инфраструктуру для развития жилищного строительства в Зауфимье.

Работы начались в 1999 году, в течение пяти лет строители завершили проходку шахтного комплекса и канализировали участок Сутолоки. Однако из-за отсутствия финансирования в 2007 году стройка была заморожена. При этом ежегодно бюджет республики выделял по 200-300 млн рублей на поддержание жизнеспособности объекта. На эти деньги откачивались грунтовые воды, отапливались штольни тоннеля и сохранялась система вентиляции.

В 2013 году стройку решили разморозить. Правительство Башкирии в течение нескольких лет подыскивало инвесторов для проекта, и в 2017 году было заключено концессионное соглашение с «Башкирской концессионной компанией» (входит в «ВТБ инфраструктурный холдинг»). Еще через три года на Восточном выезде возобновились работы. Генподрядчиком стало ООО «Лимакмаращавтодороги», основным владельцем которого является турецкая компания Limak Inshaat Sanayi Ve Tijaret Anonim Shirketi (также владеет 49% «Башкирской концессионной компании»). С 2020 года строительство Восточного выезда велось в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при участии корпорации ВЭБ.РФ и банка ВТБ. Итоговая стоимость строительства Восточного выезда оценивается в 43 млрд рублей.

21 марта Восточный выезд был официально запущен в эксплуатацию. Сегодня объект представляет собой автодорожный тоннель длиной 1,2 км от проспекта Салавата Юлаева под улицей Менделеева, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной четырехполосной дороги до трассы М-5. Проезд по Восточному выезду платный, тариф зависит от времени суток и вида транспорта. Так, днем за легковой автомобиль придется заплатить 100 рублей, ночью — 20, для грузовых машин проезд стоит 250 и 50 рублей соответственно.

На церемонию открытия объекта приезжал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, отметивший, что Восточный выезд — это «уникальный транспортный проект не только для Башкортостана, но и для всей России», который должен «помочь социально-экономическому развитию региона и увеличить градостроительный потенциал в Уфе».

Глава Башкирии Радий Хабиров на открытии также отмечал, что запуск Восточного выезда подтянет за собой активную застройку Зауфимья, поскольку «будет способствовать более комфортному проезду» туда.

«Сейчас, по сути, начинается эра жилищного строительства в Зауфимье. Мы уже работаем над подведением инженерной инфраструктуры. Градостроительный потенциал здесь где-то 5–6 миллионов квадратных метров. Это порядка 20 тысяч человек, которые вполне могут здесь комфортно проживать»,— заявлял тогда глава.

Пока же открытие Восточного выезда положило начало развитию социокультурных проектов. Так, например, в Уфе появился проект «Развязка. Нам по пути», созданный креативными жителями города при поддержке корпорации ВЭБ.РФ и компании СИБУР.

«Способов выразить любовь к родному городу очень много, и мы нашли самый креативный из них — создавать творческие проекты совместно с горожанами и бизнесом. Все началось с одной простой мысли, которая привела к целому множеству идей, и их итогом стали проекты, с которыми может взаимодействовать любой желающий»,— рассказывает куратор проекта Алия Ахмадуллина.

«Развязка. Нам по пути» включает в себя несколько блоков. Это аудиогиды по трем маршрутам Уфы «с оригинальным взглядом на город и его текущие инфраструктурные изменения», тематический музыкальный сборник с композициями уфимских музыкантов, созданными на основе звуков Уфы, которые собрали горожане, и документальный фильм «Дорога из дома» о жителях города, для которых Восточный выезд стал частью повседневной жизни. Частью проекта также стала выставка «Из пещеры» — размышление команды ZAMAN MUSEUM и местных художников об осознанном потреблении, пути, пройденном человечеством в процессе эволюции и обретения знаний, культуре потребления, важности переработки отходов и их вовлечения в производство новых вещей. В 2025 году в рамках проекта «Развязка. Нам по пути» в Уфе появится и новый арт-объект, составленный, как коллаж, из детских рисунков маленьких жителей города.

Презентация проекта прошла 2 декабря в кинотеатре «Родина». Как отметил директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов, Восточный выезд стал не просто инфраструктурным проектом, он позволил объединить бизнес и городские сообщества. «Уже на старте проекта в его создании участвовали более 60 представителей креативных индустрий города, сейчас эта цифра измеряется уже в сотнях. Это яркий пример, как крупные инфраструктурные и бизнес-проекты компаний влияют на качество жизни горожан, как сами жители через них могут создавать творческие продукты, развивающие город»,— подчеркнул господин Ракитов.

Несмотря на запуск движения по Восточному выезду, работы над проектом нельзя назвать завершенными. По планам, выезд должен соединить трассу М-5 с трассой М-7, для этого нужно будет продолжить улицу Города Галле от Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева. Летом прошлого года стало известно, что подрядчиком строительства новой дороги стал уфимский «Дортрансстрой», а стоимость контакта составила 905,8 млн рублей.

Для того чтобы проект был реализован, необходимо было изъять участки и жилые дома в частном секторе, который попадает в зону строительства. В 2021 году мэрия Уфы публиковала список таких участков. Тогда в него входило около ста объектов.

В октябре этого года на совещании в мэрии начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе отмечал, что строительство над продолжением Восточного выезда все еще осложнено необходимостью изымать землю у собственников.

«Здесь у нас не так много участков и объектов, как на “Южных воротах”, но в любом случае 93 объекта попадало под изъятие, это более 180 собственников. На сегодняшний день вопрос изъятия решен на 65%. Я думаю, в следующем году мы завершим работу по сносу и в установленные сроки, к концу следующего года, эту улицу тоже достроим»,— отмечал господин Паппе.

В администрации Уфы надеются, что вопросы с собственниками получится уладить и к ноябрю 2025 года строящийся участок будет сдан в эксплуатацию.

Елена Чиркова