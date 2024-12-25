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Жителю Ярославля заказали «избиение наркомана»

Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор 17-летнему местному жителю за кражу, совершенную группой лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского областного суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что летом 2023 года подростку предложили работу, которая заключалась в избиении наркоманов, не оплативших вещества. За выполнение работы предполагалось вознаграждение, а в качестве доказательства подросток должен был предоставить видео с извинениями провинившегося.

Заказчик наказания прислал подростку фото и адрес жителя Заволжского района. Подросток взял с собой двух знакомых и отправился на место. Однако наказать местного жителя не получилось: он сбежал, увидев подростков. Тогда компания забрала из квартиры три ноутбука, фотоаппарат, два рюкзака и собаку чихуахуа. По словам обвиняемого, «ему стало жалко собаку, что она живет с наркоманом». Имущество принадлежало сожительнице сбежавшего.

В отношении двух знакомых обвиняемого уголовное дело прекратили, так как они помогали следствию и загладили причиненный вред. Сам обвиняемый получил 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за совершение кражи группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. В приговоре была учтена часть неотбытого наказания по прошлому приговору.

Алла Чижова

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