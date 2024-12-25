Спрос на летние туры в Сочи вырос на 46%

Российские туристы стали значительно раньше бронировать летний отдых внутри страны. В частности, на 46% вырос спрос на летние туры в Сочи, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По словам аналитиков, около 20-30% номеров на Черноморском побережье продаются за несколько месяцев до даты заезда. Речные круизы в 50% случае бронируют заранее. Размер депозита колеблется от 10% до 30% в зависимости от отеля или туроператора.

Как отметил президент РСТ Илья Уманский, значительный объем бронирований на лето 2024 года туристы сделали в январе-феврале. По состоянию на 20 января этого года на летние каникулы было забронировано на 64% больше пляжных туров в Краснодарский край, чем к аналогичным датам 2023 года. Большой рост показали Анапа (в два раза) и Сочи – почти в полтора. Спрос на туры в Геленджик вырос на 15%, По Крыму на летние каникулы было сделано в 1,5 раза больше бронирований.

В РСТ считают, что в ноябре-декабре 2024 года спрос на туры по России и ближнему зарубежью на лето 2025 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подавляющее большинство ранних бронирований – 70% – приходится на кубанские курорты. Наиболее популярны Анапа (37%) и Сочи (21%).

Вячеслав Рыжков

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