Центр «Дельфа» сообщил о гибели 21 дельфина после разлива мазута в Черном море

Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что в Краснодарском крае с момента крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря были найдены тела 21 азовки, гибель которых может быть связана с разливом мазута. Накануне сообщалось о 19 азовках. 25 декабря стало известно о еще двух азовках, их тела найдены на пляже Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр «Дельфа» Фото: Центр «Дельфа»

В сообщении «Дельфы» говорится, что на теле одной из найденных в Новороссийске азовок отсутствуют признаки травм, заболеваний и попадания в промысловые сети. На теле другой есть травмы и повреждения. Обе азовки погибли недавно, пишет центр.

В Черном и Азовском морях обитают три вида китообразных: черноморская афалина, черноморский дельфин-белобочка и черноморская морская свинья (азовка). В Черном море самой малочисленной считается популяция афалин, в 2019 году ее численность оценивалась в 41,2 тыс. особей. Численность дельфинов-белобочек по состоянию на тот же год — 118 тыс. особей, морской свиньи по состоянию на 2021 год — 94,2 тыс. особей.

Всего с момента крушения танкеров по 24 декабря на пляжах региона были найдены 41 тело китообразных. Гибель 20 из них, как пишет «Дельфа», точно не связана с разливом нефтепродуктов: 19 азовок погибли до ЧП, еще один дельфин-белобочка попал в сети или под винт (его тело нашли разрубленным пополам).

О последствиях крушения танкеров — в репортаже корреспондента «Ъ» «В Черном море, в черной пене».

Полина Мотызлевская