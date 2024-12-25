Родители стали массово забирать детей из школ после взрыва в ТЦ Владикавказа

Во Владикавказе после взрыва и пожара в торговом центре «Алания Молл» родители начали массово забирать детей из школ и детских садов, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он подчеркнул, что новых чрезвычайных происшествий на территории региона нет, и призвал жителей не поддаваться панике.

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«Версия со взрывом системы подачи газа исключена, так как здание не было газифицировано. Причины устанавливаются»,— написал господин Меняйло в Telegram.

Взрыв в здании ТЦ произошел сегодня утром, 25 декабря, за ним последовал пожар. Возгорание было ликвидировано на площади 800 кв. м. В результате взрыва погибла сотрудница ТЦ. По информации «Ъ», пострадало более десяти человек. Посетителей в здании не было.