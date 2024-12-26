Мэрия требует изъять у пермской торгово-производственной компании незавершенные строения в Заостровке

Городской департамент земельных отношений обратился в суд с требованием к торгово-производственной компаний «Строй-Центр» изъять незавершенные строения в Заостровке путем продажи их на публичных торгах. Заявление департамента подано в Арбитражный суд Пермского края 20 декабря. Так, истец хочет изъять из собственности «Строй-Центра» пять недостроенных объектов на ул. Фоминской, 41. Самый крупный из них имеет площадь 1 тыс. кв. м, остальные — 752, 576, 447 и 12,3 кв. м.

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Параллельно с иском департамент ходатайствовал о введении обеспечительных мер, однако заявление было подано с нарушениями и оставлено без движения. Исправить в нем недостатки городским властям необходимо до 23 января.

Согласно сервису 2ГИС, на ул. Фоминской, 41, в двухэтажном нежилом здании располагаются компании «Строй-Центр» и шиномонтаж «Онлайн-шина». В системе Kartoteka.ru отмечается, что ООО «Строй-Центр» создано в 2015 году и зарегистрировано по ул. Фоминской, 41. Единственным собственником и директором организации является Ильяс Сафиуллин, владеющий также ООО «ТД “Строй-Центр”». По сведениям сайта «Строй-Центра», компания работает на рынке железобетонных изделий с 2007 года. Приоритетные направления деятельности — изготовление ЖБИ, производство ЖБК, керамзитобетонных блоков и нестандартных изделий.