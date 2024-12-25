Жители аварийного дома в Таганроге получат по 15 тысяч рублей единовременной помощи

До конца текущей недели жители аварийного дома №3 в переулке 17-й Новый в Таганроге получат единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. рубле. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«В список на ее получение включены 316 человек», - написала глава Таганрога.

Она также пообещала, что «каждый собственник квартир в этом аварийном доме получит компенсационные выплаты на приобретение нового жилья».

В октябре дом №3 в переулке 17-й Новый в Таганроге стал аварийным объектом из-за угрозы обрушения несущих конструкций. Жителей пришлось эвакуировать. В частности, 14 из них были переселены в пункты временного размещения, часть жильцов приняла решение об аренде квартир либо переехала к родственникам. Некоторые имели свое другое жилье.

Как сообщает Светлана Камбулова, 35 семей в январе получат от властей очередной компенсационный платеж за съем жилья.

Сергей Иванов

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