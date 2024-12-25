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Росприроднадзор взыскивает с «Башнефти» около 25 млн рублей из-за разлива нефти

Арбитражный суд Башкирии назначил на 15 января предварительное заседание по иску Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Башнефть-добыча» (учредитель — ПАО «АНК "Башнефть"») о взыскании 24,9 млн руб. Поводом для разбирательств стал разлив нефти и нефтепродуктов в Мелеузовском районе. Во взыскиваемую сумму оценен вред, нанесенный почве из-за разлива. Площадь загрязненного участка составила 2,4 тыс. кв. м.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Уфа» в управлении, ранее оно направило в адрес ООО «Башнефть-добыча» требование о добровольном возмещении ущерба, которое не было исполнено в установленный законом срок.

ООО «Башнефть-добыча» зарегистрировано в 2009 году в Уфе, профилируется на разведке и добыче нефтерождений. Уставный капитал компании — 6 млрд руб. По данным Rusprofile, в 2023 году чистая прибыль организации составила 1,1 млрд руб. при выручке 83 млрд руб.

Идэль Гумеров

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