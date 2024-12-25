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В индустриальном парке ММК открыли четыре импортозамещающих производства

В 2024 году в индустриальном парке Магнитогорского металлургического комбината появилось четыре импортозамещающих производства от новых резидентов. Всего у ММК теперь 26 арендаторов, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Компания «ТрубоПластУрал» организовала производство пластиковых труб из полиэтилена низкого давления для водоснабжения и газоотведения диаметром от 20 до 450 мм. Для их выпуска используются гранулы первичной переработки. Производство безотходное: обрезки труб измельчаются на линии дробления, после чего остатки повторно используются в работе, что делает ее экологичной. Также запущен станок для нарезки резьбы на обсадные трубы, которые используются для буровых установок. В следующем году резидент намерен открыть производство продукции со свето- и термостабилизацией, которая будет уникальной для региона.

Магнитогорский завод прокатных валков строит в индустриальном парке новый цех за 12 млрд руб. Его производительность составит 16,2 тыс. т в год опорных стальных валков для листовых станов горячей прокатки «2000» и «2500» и для станов «5000». В России такая продукция практически не выпускается. Мощности линии рассчитаны на удовлетворение потребностей ММК и других ведущих производителей металлопродукции. Первую очередь цеха с индукционными печами, машиной центробежного литья и сушильными камерами должны ввести в эксплуатацию в июле 2025 года. Полностью завершить проект планируется во второй половине 2026 года.

Также резидентом парка стала группа компаний «М-Стил», специализирующаяся на глубокой переработке металла, в частности, резке и роспуске рулонного металлопроката с помощью агрегатов продольной и поперечной резки в листы, заготовки и детали для машиностроения, судостроения и других отраслей. Сотрудничество с ММК начало и НПО «МеталлЭнерго», занимающееся проектированием, изготовлением и монтажом нестандартного оборудования и металлоконструкций. Компания планирует построить на территории индустриального парка корпус, где будут осваивать изготовление бескислородной керамики, технологии производства элементов высокотемпературных агрегатов и литья высокопроводных сплавов.

Виталина Ярховска

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