Закупка на подсветку моста в Уфе приостановлена по жалобе

Управление ФАС по Башкирии запретило Управлении коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключать контракт на создание архитектурно-художественной подсветки моста через реку Белую в створе улицы Воровского и проспекта Салавата Юлаева, указано в реестре жалоб на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 88,8 млн руб., 84,4 млн руб. из которых должен выделить бюджет Башкирии, 4,4 млн руб. — бюджет города. Работы необходимо завершить в течение 80 рабочих дней. Итоги закупки планировалось подвести 27 декабря.

Жалобу подало тюменское ООО «Торговый дом "Небесный свет"». По мнению заявителя, закупочная документация нарушает закон «О контрактной системе», так как «не дает возможности четко идентифицировать объект закупки». В частности в описании объект закупки указан как первый этап устройства освещения мостов через реку Белую в створе улицы Воровского и проспекта Салавата Юлаева, а рабочая документация разработана на устройство освещения этих мостов в целом и не содержит разбивки на этапы. Не указаны и конкретные места мостовых переходов, где проводятся работы, отмечает заявитель. Также в компании указывают на «крайне сжатые сроки» (пять дней с момента заключения контракта), в которые заказчик требует представить опытные образцы светильников.

Кроме того, отмечает заявитель, приведенный в техзадании диапазон габаритных размеров световых приборов не позволяет участникам закупки подобрать эквивалентное оборудование, поскольку такую продукцию может изготовить ограниченное число заводов. В компании считают, что отклонение от высоты и ширины прибора не приведет к ухудшению светораспределения.

Майя Иванова