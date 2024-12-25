Нижегородская область заняла шестое место в рейтинге технологического развития

Нижегородская область заняла шестое место в рейтинге научно-технологического развития регионов по итогам 2023 года. Как сообщает правительство РФ, итоги рейтинга презентовали на заседании комиссии под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко 25 декабря 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В тройке лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Рейтинг третий год формирует Минобрнауки России. По итогам 2022 года Нижегородская область занимала в нем девятую строчку.

По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, при составлении рейтинга за 2023 год количество критериев увеличили до 43. Они отражают включенность органов власти, уровень созданных условий для привлечения наукоемкого бизнеса и уровень условий для самих исследователей.

Галина Шамберина