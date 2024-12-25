В Ярославле за стрельбу на площади арестован воронежец

Прокуратура Кировского района Ярославля поддержала ходатайство следствия об аресте 45-летнего мужчины из Воронежской области, обвиняемого в хулиганстве с использованием оружия. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, утром в воскресенье на площади Волкова в Ярославле пьяный мужчина начал стрелять из пневматического пистолета. Очевидцы задержали его и передали полиции.

Суд удовлетворил ходатайство и назначил обвиняемому арест сроком на два месяца. Уголовное дело расследуется следственным отделом Кировского отдела МВД России.

Антон Голицын