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В Ярославле за стрельбу на площади арестован воронежец

Прокуратура Кировского района Ярославля поддержала ходатайство следствия об аресте 45-летнего мужчины из Воронежской области, обвиняемого в хулиганстве с использованием оружия. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, утром в воскресенье на площади Волкова в Ярославле пьяный мужчина начал стрелять из пневматического пистолета. Очевидцы задержали его и передали полиции.

Суд удовлетворил ходатайство и назначил обвиняемому арест сроком на два месяца. Уголовное дело расследуется следственным отделом Кировского отдела МВД России.

Антон Голицын

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