Нижний Новгород стал четвертым среди самых читающих городов по версии «Литнет»

Литературная платформа для независимых авторов и читателей «Литнет» выяснила, в каких городах России читают и пишут больше всего. Нижний Новгород в обоих случаях вошел в топ-10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди самых читающих Нижний Новгород оказался на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

В числе самых пишущих городов столица Поволжья замыкает первую десятку, в тройке лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

Галина Шамберина