Нижний Новгород стал четвертым среди самых читающих городов по версии «Литнет»
Литературная платформа для независимых авторов и читателей «Литнет» выяснила, в каких городах России читают и пишут больше всего. Нижний Новгород в обоих случаях вошел в топ-10.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Среди самых читающих Нижний Новгород оказался на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
В числе самых пишущих городов столица Поволжья замыкает первую десятку, в тройке лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.