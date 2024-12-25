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Нижний Новгород стал четвертым среди самых читающих городов по версии «Литнет»

Литературная платформа для независимых авторов и читателей «Литнет» выяснила, в каких городах России читают и пишут больше всего. Нижний Новгород в обоих случаях вошел в топ-10.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди самых читающих Нижний Новгород оказался на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

В числе самых пишущих городов столица Поволжья замыкает первую десятку, в тройке лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

Галина Шамберина

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