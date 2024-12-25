Жителя Чебоксар задержали за оправдание теракта в «Крокус Сити Холл»

Житель Чебоксар задержан за публикации в социальных сетях, оправдывающие действия преступной группы, совершившей теракт в «Крокус Сити Холл». Об этом «РИА Новости» сообщили в УФСБ по Чувашской Республике.

По данным следствия, в марте подозреваемый, ранее принявший ислам и придерживающийся радикальных взглядов, разместил в соцсети материалы, оправдывающие действия преступной группы, совершившей теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за разжигание ненависти и дискредитацию Вооруженных Сил России.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма). При обыске у подозреваемого изъяли исламскую литературу, мобильные устройства и сим-карты, жесткие диски, а также топор и ножи. Ленинский районный суд Чебоксар заключил подозреваемого под стражу.

22 марта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошел теракт, в результате которого погибли 145 человек. Нападавшие открыли стрельбу по посетителям концертного зала и устроили пожар.

Анар Зейналов