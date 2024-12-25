Житель Пермского края обвиняется в покушении на теракт

В ГСУ СКР по Московской области расследуется уголовное дело о покушении на террористический акт, сообщает следственный комитет. По данным СК, неустановленные лица решили совершить убийство одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

Для этого с ноября по декабрь 2024 года они подыскали через мессенджеры в социальных сетях жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступления за денежное вознаграждение в размере не менее 1 млн руб.

Фигуранты решили заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль потерпевшего, которое должно было сдетонировать при движении. В итоге сотрудники ФСБ задержали их в момент закладки. Всего задержаны семь лиц, трое из которых являются несовершеннолетними.