Житель Пермского края обвиняется в покушении на теракт
В ГСУ СКР по Московской области расследуется уголовное дело о покушении на террористический акт, сообщает следственный комитет. По данным СК, неустановленные лица решили совершить убийство одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения.
Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ
Для этого с ноября по декабрь 2024 года они подыскали через мессенджеры в социальных сетях жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступления за денежное вознаграждение в размере не менее 1 млн руб.
Фигуранты решили заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль потерпевшего, которое должно было сдетонировать при движении. В итоге сотрудники ФСБ задержали их в момент закладки. Всего задержаны семь лиц, трое из которых являются несовершеннолетними.