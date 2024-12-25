В Кургане экс-сотрудника оператора связи оштрафовали на 1,2 млн руб. за коррупцию

Курганский городской суд признал виновным бывшего главного энергетика телекоммуникационной компании в коммерческом подкупе (ч. 7 ст. 204 УК РФ). Его оштрафовали на 1,2 млн руб., сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что в декабре 2023 года сотрудник компании вымогал у представителя подрядчика средства за беспрепятственное подписание документов о выполненных работах по строительству базовых станций сотовой связи в Кургане, Петухово и Шумихе. Энергетик получил от поставщика 24 тыс. руб. Фигурант частично признал вину.

Виталина Ярховска