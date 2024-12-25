Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы

Министерство строительства предложило прописывать в патентах для трудовых мигрантов компании, в которых те должны работать, а не их специальности. Ведомство таким образом хочет снизить текучесть кадров и усилить контроль за мигрантами.

Предложение по патентам содержится в плане поддержки строительной отрасли, он внесен на согласование в аппарат правительства, пишут «Известия». Поправки могут внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Минтруд не выразил концептуальных возражений, Минфин концептуально поддержал инициативу с учетом замечаний. МВД попросило исключить ведомство из обсуждения инициативы.

Минстрой сообщил «Известиям», что в строительстве и ЖКХ трудятся 11,5 млн специалистов, в том числе около 1 млн иностранцев. Ведомство утверждает, что пытается привлечь в отрасль квалифицированные кадры, «в первую очередь отечественных специалистов». Но ведомство «большое внимание уделяет вопросам межгосударственного сотрудничества».

О том, как правительство обновляет подходы к миграционной политике,— в материале «Ъ» «Трудовую миграцию адаптируют к спросу».