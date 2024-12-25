В 2025 года муниципальное унитарное предприятие «Сочиавтотранс» будет приватизировано. Для этого его реорганизуют путем преобразования в АО «Сочигортранс». Соответствующее распоряжение подписал глава города-курорта Андрей Прошунин. Решение комментирует представитель Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков, юрист Екатерина Бурнос.

Фото: предоставлено автором

«Реорганизация МУП “Сочиавтотранс” — это не инициатива городских властей, а требование федерального закона, за соблюдением которого жестко следит Федеральная антимонопольная служба. К 2025 году большинство унитарных организаций всех уровней должно быть либо преобразовано, либо ликвидировано.

Движимое имущество МУП “Сочиавтотранс” (автобусы) будет передано в АО “Сочигортранс”. Все ранее заключенные администрацией города Сочи с МУП “Сочиавтотранс” муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров продолжают действовать. 100% акций останется в муниципальной собственности. В АО создадут общее собрание акционеров, а также совет директоров (в него будут входить заместитель главы города Сочи, представители департамента транспорта и дорожного хозяйства, департамента имущественных отношений администрации города Сочи). Кроме того, будет работать ревизионная комиссия. В таких условиях АО не сможет распродать свое имущество, так как любые крупные сделки общество сможет совершать только с согласия совета директоров или общего собрания акционеров. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности общества будет проводиться ежегодно, либо еще чаще по решению общего собрания акционеров или совета директоров. Таким образом, для жителей города Сочи и гостей курорта, по сути, почти ничего не меняется, кроме юридической формы перевозчика. Предприятие останется “под крылом” муниципалитета.

Так как весь автопарк МУПа останется в распоряжении АО, а персонал предприятия будет переведен в акционерное общество, то качество пассажирских перевозок после реорганизации не ухудшится. Считаю, что АО получит больше возможностей: сможет привлекать частные инвестиции в свое развитие, модернизировать оборудование, а также получать кредиты от коммерческих структур.

Полагаю, что тарифная политика АО “Сочигортранс” будет строиться с учетом всех действующих федеральных, региональных и муниципальных нормативных актов в этой сфере, с учетом текущей экономической ситуации, в рамках инфляционных процессов. При этом следует учитывать, что 98% маршрутов, обслуживаемых в настоящее время МУП “Сочиавтотранс”, осуществляется по регулируемым тарифам. Вид регулярных перевозок в связи с реорганизацией не изменится. Поэтому АО “Сочигортранс” также будет перевозить пассажиров по установленным муниципалитетом тарифам с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке».