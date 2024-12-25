Без света могут остаться почти 70 улиц в Сочи

В среду, 25 декабря, в Сочи без света могут остаться 69 улиц. Изменения связаны с плановыми ремонтными работами. Неудобства могут продлиться до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

До 19:00 без свет могут остаться улицы Павлика Морозова, Ульянова, Богдана Хмельницкого, Батайская, Раевская, Ермоловская, Новомонастырская, Лавровая, Шоссейная, Туренко, Кипарисовая, Железнодорожная, Санаторная, Пластунская, Тепличная, Высокогорная, Тимирязева. В среду без электроэнергии возможно останутся улицы Кедровая, Пчелиная, Холмская, Октемберянская, Тракторная, Армавирская, Шишкина, Славы, Батумское шоссе, Декабристов, Астраханская, Альпийская, Восточная, Горняков, Мира, Подгорная, Малхасяна, Центральная, Вишневая.

Из-за плановых ремонтных работ в Сочи без света могут остаться жители переулков Ветеринарный, Ближний, Скальный. С ограничения могут столкнуться жители сел Цыпка, Шаумяна, Шаумяновка, Воронцовка, Илларионовка, Красная Воля.

Проблемы со светом могут появиться в поселках Верхнее Буу, Лоо, Дагомыс, Атарбеково, Новомихайловский. До вечера света может не быть в хуторах Терзиян, Папоротный. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик