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В Башкирии не оказавшая услуг фирма попала в реестр недобросовестных поставщиков

Управление ФАС по Башкирии включило ООО «Интеллектуальные транспортные системы» в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Решение принято по заявлению администрации Нуримановского района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ноябре 2023 года администрация и «Интеллектуальные транспортные системы» заключили контракт на разработку проектов организации дорожного движения и паспортизацию дорог. Подрядчик должен был завершить работы до 1 июня 2024 года, но так и не приступил к исполнению контракта.

Как следует из материалов сайта госзакупок, контракт с начальной ценой 1,5 млн руб. был заключен за 673,12 тыс. руб. Разработчик в частности должен был провести паспортизацию дорог района с указанием их длины, подъездов или обходов, обслуживающих организаций, среднесуточной годовой интенсивности движения.

ООО «Интеллектуальные транспортные системы», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Самаре в июне 2008 года. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Владельцем является Татьяна Михеева. В 2023 году выручка составила 14 млн руб., чистая прибыль равнялась 291 тыс. руб.

Майя Иванова

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