В Казани изменили движение трех троллейбусов: №3, 9 и 12. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани изменили движение троллейбусов № 3, 9 и 12 из-за аварии сети

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани изменили движение троллейбусов № 3, 9 и 12 из-за аварии сети

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На ул. Зорге, д. 67, произошло повреждение контактной сети. Из-за аварии троллейбусы по маршрутам №9, 12 будут следовать до Танкового кольца. Троллейбусы под №5 пойдут по маршруту №3.

На месте работают аварийные службы предприятия. Пресс-служба «Метроэлектротранса» приносит извинения и просит заранее планировать свой маршрут.

UPD: движение восстановлено.

Диана Соловьёва