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В Казани изменили движение троллейбусов №3, 9 и 12 из-за аварии сети

В Казани изменили движение трех троллейбусов: №3, 9 и 12. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

В Казани изменили движение троллейбусов № 3, 9 и 12 из-за аварии сети

В Казани изменили движение троллейбусов № 3, 9 и 12 из-за аварии сети

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани изменили движение троллейбусов № 3, 9 и 12 из-за аварии сети

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На ул. Зорге, д. 67, произошло повреждение контактной сети. Из-за аварии троллейбусы по маршрутам №9, 12 будут следовать до Танкового кольца. Троллейбусы под №5 пойдут по маршруту №3.

На месте работают аварийные службы предприятия. Пресс-служба «Метроэлектротранса» приносит извинения и просит заранее планировать свой маршрут.

UPD: движение восстановлено.

Диана Соловьёва

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