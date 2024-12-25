В Свердловской области задержан организатор подготовки теракта в Подмосковье

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали одного из организаторов, готовивших подрыв топ-менеджера предприятия оборонно-промышленного комплекса в его личном автомобиле в Подмосковье. Как сообщает «Ъ», всего задержаны семь человек, включая троих несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным «Ъ», второй организатор был задержан в Пермском крае. «Деятельность злоумышленников координировалась сотрудниками спецслужб Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у них средствах связи», — сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, несовершеннолетние по заданию украинской стороны наблюдали за местом стоянки автомобиля, изготавливали самодельное взрывное устройство с его последующей закладкой под автомобиль для подрыва. Задержанные дали признательные показания, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору).

Подчеркивается, что ранее в интересах Украины они рассылали ложные террористические угрозы и совершали мошеннические звонки россиянам. Полученные за это деньги они нелегально обналичивали.