В Челябинской области объем выданной льготной ипотеки сократился на 32%

Банки Челябинской области в ноябре 2024 года оформили 663 льготных ипотечных кредита на сумму 2,8 млрд руб. Это на 26% и 32% меньше соответственно, чем в октябре, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Средний размер льготной ипотеки уменьшился с 4,6 млн до 4,23 млн руб. за месяц, а средний срок выдачи — с 298 до 296 месяцев.

В регионе также сократился объем выдачи ипотеки на рыночных условиях. В ноябре банки выдали всего 1318 таких кредитов на общую сумму 4,01 млрд руб., что на 40 и 42% меньше соответственно, чем в прошлом месяце. Средний размер ипотечного кредита сократился с 3,18 млн до 3,04 млн руб., а средний срок увеличился с 233 до 235 месяцев.