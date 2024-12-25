В Большом Савино задерживается прилет четырех рейсов

В аэропорту Перми задерживается прилет четырех авиарейсов. Это следует из данных онлайн табло Большого Савино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Рейс Аэрофлота из Шереметьево с прилетом в Пермь по расписанию в 12:40 задерживается до 13:01. Рейс ЮВТ Аэро из Казани, с расчетным временем прибытия в Пермь в 13 часов. задерживается на один час. Рейсы этой же авиакомпании из Самара с посадкой в Перми в 16:30 задерживается на один час, из Усинска в Пермь на полчаса – вместо расчетного времени в 21:30 борт ждут в 22 часа.