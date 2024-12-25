В Башкирии ограничат продажу алкоголя в новогодние каникулы

В Башкирии ограничат розничную продажу алкоголя в новогодние каникулы, сообщила пресс-служба Курултая республики. Запрет не распространяется на предприятия общепита, включая кафе и рестораны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

3 января алкоголь в магазинах будут продавать с 8:00 до 17:00, 4–6 января — с 10:00 до 17:00, в остальные дни по обычному графику — с 8:00 до 23:00.

Ограничения на продажу спиртного в Башкирии ввели с января 2020 года. Запрет обосновывался необходимостью защитить граждан от злоупотребления алкоголем и преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии. Республика стала первым регионом, установившим такие меры в качестве эксперимента.

Венера Хисамова