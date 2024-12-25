Сочи вошел в топ направлений для отдыха в январе

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха в январе. Курорт собрал 10% бронирований на этот период. Средняя продолжительность поездки — четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,2 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Первое место забрал Санкт-Петербург, который собрал 13% бронирований. В культурной столице путешественники предпочитают оставаться на четыре ночи. Средняя стоимость ночи составляет 5,5 тыс. руб.

Второе место оказалось у Москвы, которая собрала 12% всех бронирований в январе. В столице России путешественники предпочитают оставаться на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет — 6,8 тыс. руб.

В топ-10 также вошли и другие города Краснодарского края. Шестое место забрал Краснодар, в котором туристы остаются в среднем на три ночи. Средняя стоимость ночи проживания — 4,1 тыс. руб.

Восьмое место заполучил Геленджик, где средняя стоимость ночи составляет 4,9 тыс. руб. В среднем путешественники остаются на курорте на четыре ночи.

Девятое место забрал горнолыжный курорт «Красная Поляна». Путешественники остаются на курорте в среднем на пять ночей. Средняя стоимость проживания — 14 тыс. руб.

Замыкает топ-10 Анапа. Средняя продолжительность поездки составляет четыре ночи. В среднем путешественники отдают за ночи размещения 4 тыс. руб.

Мария Удовик