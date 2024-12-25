В Уфе спроектировали микрорайон на 33 тысячи человек

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Агарагим Кагиргаджиев

утвердил проекты планировки и межевания территории в Забелье, ограниченной Алексеевским и Затонским шоссе, а также улицами Уфимские зори, Природная и несколькими проектируемыми дорогами. На ней планируется построить 51 25-этажный дом с общей жилой площадью 867 тыс. кв. м. Население восьми кварталов после сдачи объектов увеличится с 3 тыс. до 33,4 тыс. человек.

Проект планировки предполагается строительство трех школ на 4,3 тыс. учеников. С учетом обучения в две смены мощность учреждений должна составить около 6 тыс. человек. Кроме того, планируется строительство шести детских садов на 2,3 тыс. воспитанников. Также должны быть построены семь 25-этажных административных зданий и снегоплавильная станция.

Движение автомобилей предлагается организовать по Затонскому шоссе (магистральной дороге скоростного движения), Алексеевскому шоссе (улице общегородского значения), Природной и Ярмарочной улице, улице Асхата Мирзагитова, а также шести проектируемым улицам.

Потребность жителей в парковках обеспечат автостоянки на 16 тыс. машино-мест, 160 из которых — для маломобильных граждан. Запланировано строительство 14 остановок общественного транспорта.

Проекты планировки и межевания разработаны по заказу ООО «Специализированный застройщик "Еврострой-Уфа"». По данным Rusprofile, компания с уставным капиталом 10 тыс. руб. зарегистрирована в 2023 году в Уфе, специализируется на строительстве зданий. Учредителями ООО являются Владимир Богданов (76% уставного капитала) и ООО «СЗ "Еврострой"», принадлежащее тому же господину Богданову. По итогам 2023 года зафиксированы нулевые показатели прибыли и выручки компании.

Идэль Гумеров