Бывшее помещение сети «Золотое яблоко» в Перми купили пермские девелоперы

Одно из двух помещений на Комсомольском проспекте, 36, принадлежавших парфюмерной сети «Золотое яблоко», сменило собственника. Ранее компания сети «Инвестиционная компания “Джи Эй Групп”» приобрела два этажа площадью 1,4 тыс. кв. м в жилом доме. Там планировалось открыть фирменный магазин, но потом недвижимость выставили на продажу. По данным выписки из Росреестра, в ноябре этого года помещение 707 кв. м перешло в собственность ООО «ФД-Менеджмент».

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Второе помещение площадью 737 кв. м, также расположенное в жилом доме на Комсомольском проспекте, 36, осталось в собственности ООО «Инвестиционная компания “Джи Эй Групп”».

Как указано в сервисе Kartoteka.ru, ООО «ФД-Менеджмент» создано в Перми в конце 2022 года и работает в сфере покупки и продажи собственных нежилых зданий и помещений. Компанию возглавляет Сергей Никонов, а принадлежит она на паритетных началах Владимиру Семенову и Валерию Бирюкову. Господа Семенов и Бирюков являются учредителями пермских организаций СЗ «Информресурс» (застройщик дома Atrium park на ул. Монастырской, 181), СЗ «Инвестстрой групп» (застройщик дома Art House на ул. Пермской, 2), «Легострой» и «СВ-менеджмент» (розничная торговля в неспециализированных магазинах). Компания «Легострой» в 2023 году купила ТЦ «Разгуляй» на ул. Пермской, 7.

Парфюмерная сеть «Золотое яблоко» приобрела помещение на Комсомольском проспекте, 36, в 2012 году. В 2019-м стало известно, что супермаркет парфюмерии и косметики займет не только первый, но и второй этаж — расположенные на этаже квартиры выкупили и расселили. В 2023 году в компании сообщали, что магазин готовится к открытию, однако потом помещение попытались сдать в аренду, а затем выставили на продажу. Сейчас сеть «Золотое яблоко» представлена в ТРЦ «Планета» и ТРК «iMall Эспланада».