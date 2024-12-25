Заместителем прокурора Прикамья стал бывший прокурор Омска

Заместителем прокурора Пермского края назначен выходец из Омска Павел Попов. Приказ о его назначении подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 17 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Попов.

Фото: прокуратура Пермского края. Павел Попов.

Фото: прокуратура Пермского края.

Павел Попов окончил Омский юридический институт МВД России. Службу в органах прокуратуры начал в 2002 году. Работал в разное время следователем, старшим следователем прокуратуры Омска, помощником прокурора Омского района, заместителем прокурора Кировского административного округа Омска, начальником отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Омской области.

В последние годы возглавлял прокуратуру Советского административного округа Омска, а затем городскую прокуратуру Омска.