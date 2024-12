Праздничная «Европа»

17 декабря в самом сердце Екатеринбурга, в ТЦ «Европа», состоялся незабываемый розыгрыш призов, ставший кульминацией юбилейной акции, приуроченной к 15-летию торгового центра. Этот вечер, наполненный радостью и ожиданием, собрал множество гостей, желающих стать частью знакового события.



Главный приз — сертификат на шопинг в ТЦ «Европа» на сумму 500 000 рублей — стал настоящим символом праздника. Более 40 эксклюзивных подарков от бутиков ТЦ также нашли своих счастливых обладателей, добавив ярких красок в атмосферу веселья и уюта. Гости получили подарки от бутиков и брендов, среди которых: Mercury, S.T. Dupont, MOISEIKIN, George Shagashvili, BOSS, Marella, Max&Co, Konplott, Pakerson, Rene Lezard, LUISA CERANO, Basler, Best Of, Imagine, Aeronautica Militare, BY BREND, Gerry Weber, Модный Дом Rubleffka, AIRY CANDLES и Balcon.

Гостям был предложен уникальный новогодний мастер-класс, который позволил каждому окунуться в атмосферу праздника и творчества. Созданию поистине волшебного настроения способствовали живая музыка, изысканные закуски и вина. Ведь ТЦ «Европа» — это не просто место для шопинга, это пространство, где рождаются незабываемые эмоции и сбываются мечты.